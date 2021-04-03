Клуб Милевского рискует накрыться из-за санкций за контрабанду

Хозяин Миная попал под санкции. И это может жестко отразиться на клубе

Закарпатский футбольный клуб Минай, за который выступает Артем Милевский, оказался под угрозой прекращения существования. Причиной стали санкции СНБО против топ-10 контрабандистов, среди которых и бывший таможенник – президент и основатель Миная Валерий Пересоляк.

"Конец ли теперь Минаю? Об этом слишком рано говорить. В то же время основания волноваться у болельщиков закарпатского клуба есть веские. Ведь именно Пересоляк является конечным бенефициаром ООО Футбольный клуб Минай", – пишет Tribuna.com

Милевский и Пересоляк (второй слева) / Фото: Instagram

Милевский и Пересоляк / Фото: Официальный сайт ФК "Минай"

Ранее, комментируя санкции, президент Владимир Зеленский заявил: "Это экономический терроризм против Украины", добавив, что из-за контрабанды госказна недополучает 300 млрд гривен ежегодно.

Также сообщалось, что банковские счета "топ-десятки украинской контрабанды" заблокированы, а активы заморожены.

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Кстати, сегодня стало известно, что Артем Милевский, в Минае заканчивающий футбольную карьеру, может начать боксерскую. Агент Александр Панков хочет устроить бой Мили против Дениса Бойко по прозвищу "Кинг-Конг".

Между тем пока что санкции к хозяину Миная не сказались, как минимум, на трансферной деятельности клуба. Сегодня закарпатцы объявили о подписании контракта с защитником сборной Мали Сияки Бакайоко.

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