Клуб Зинченко впервые в сезоне возглавил Премьер-лигу, но продержался на вершине меньше двух часов

"Манчестер Сити" одержал победу над "Астон Виллой" в перенесенном матче 1-го тура чемпионата Англии и впервые в сезоне возглавил турнирную таблицу лиги. Победу команде Хосепа Гвардиолы принесли голы Бернарду Силвы и Илкая Гюндогана с пенальти – 2:0. Украинец Александр Зинченко появился на поле по ходу первого тайма, заменив травмированного Кайла Уокера. Напомним, что перед этим Зинченко стал лучшим и худшим игроком "МанСити" в победном матче.

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Тем не менее, на вершине Премьер-лиги "МанСити" продержался менее двух часов. С первого места их сместил самый принципиальный соперник – "Манчестер Юнайтед". "Красные дьяволы" одержали волевую победу над "Фулхэмом".

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Подопечные Уле Гуннара Сульшера пропустили уже на пятой минуте от Адемолы Лукмана, но голы Эдинсона Кавани и Поля Погба принесли гостям победу и вернули команде лидерство. Правда, у "Сити" есть матч в запасе.