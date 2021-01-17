Клюшкой между ног: подлый поступок российского хоккеиста остался без наказания

В матче регулярного чемпионата НХЛ между "Питтсбургом" и "Вашингтоном" произошел довольно некрасивый эпизод. На последних секундах первого периода Евгений Малкин ударил соперника клюшкой между ног.

Читайте также: Чертовы коммуняки! Как СССР и Канада устроили побоище на чемпионате мира

В борьбе за воротами российский форвард "Питтсбурга" нанес сопернику болезненный удар. Однако судьи не усмотрели нарушения правил и оставили прием без наказания.

Реклама

Мы сообщали о курьезном случае в НХЛ. Бывший парень Линдси Вонн Пи-Кей Суббан решил поздравить нападающего "Нью-Джерси Дэвилз" Егор Шаранговича с первым голом в лиге. Однако перепутал Россию и Беларусь.

Ранее мы писали, что на озере в горах проведут хоккейные матчи НХЛ, которые должны напомнить детство.

Вот так Пи-Кей Суббан играл в хоккей с Линдси Вонн:

Линдси Вонн с пылесосом играет в хоккей со своим бойфрендом Пи-Кей Суббаном Видео: Instagram