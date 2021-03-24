Кобин ушел в отставку с поста главного тренера "Миная". Спасать Милевского и Ко будут другие

Сегодня одна из худших команд чемпионата Украины по футболу осталась без главного тренера. 35-летний Василий Кобин подал в отставку с поста рулевого в закарпатском "Минае". Случилось это после встречи бывшего игрока "Карпат", "Металлиста" и "Шахтера" с президентом клуба Валерием Пересоляком.
Об этом сообщил официальный сайт "Миная".
Недавно "Ингулец" обыграл "Минай" в битве аутсайдеров чемпионата Украины.
Как пишут, сотрудничество прервали по соглашению сторон. Имя нового наставника пока не сообщают. Кобин во главе команды провел 55 матчей, выиграл с ней чемпионат в Первой лиге, вывел в полуфинал Кубка страны.
Правда, нынче закарпатский коллектив занимает 13-е, предпоследнее место в Премьер-лиге, несмотря на приход зимой Артема Милевского. "Минай" опережает львовский "Рух" всего на одно очко.
Тем временем стало известно, что Милевский уходит из футбола после сезона-2020/2021. Его нынешний клуб станет для 36-летнего форварда последним в карьере.
Смотрите, как "Минай" обыгрывал "Олимпик" в конце февраля:
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