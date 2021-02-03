Когда Месси и Роналду – одновременно лучшие в минувшем десятилетии

Аргентинца и португальца отметили наградами в Южной Америке и Европе

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) решила определить тройки лучших игроков минувшего десятилетия на отдельных континентах. Таким образом, Криштиану Роналду и Лионель Месси на этот раз избежали соперничества и довольно ожидаемо получили награды в Европе и Южной Америке соответственно.

Вчера дубль Роналду помог "Ювентусу" победить "Интер" в Кубке Италии.

О выборе IFFHS сообщила на сайте организации.

О том, как же пришли к своему решению, не рассказали. В Старом Свете португальского форварда поставили на первое место, на второе – его бывшего партнера по испанскому "Реалу" защитника Серхио Рамоса, на третье – вратаря немецкой "Баварии" Мануэля Нойера.

В южном полушарии тройку топ-футболистов составили хорошо известные в Европе личности. На вторую и третью позицию IFFHS поставила бразильцев – нынешнего форварда "ПСЖ" Неймара и защитника Дани Алвеса. Бывший игрок "Юве", "Барсы" и "ПСЖ" сейчас выступает на родине за "Сан-Пауло".

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Напомним, Лео опережает Криштиану по количеству "Золотых мячей" – 6:5 в пользу аргентинца.

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