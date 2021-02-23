Когда состоится бой Усик – Джойс и почему его не смогут провести в апреле

Промоутер британского супертяжа Джо Джойса, Фрэнк Уоррен, рассказал о переговорах по поводу поединка с украинцем Александром Усиком за титул временного чемпиона WBO. Ранее Усик провел необычную тренировку с мячом.

"На данный момент мы ведем переговоры. Временный титул будет стоять на кону. Это хороший бой и отличная возможность для Джо. Благодаря победе над Даниэлем Дюбуа он получил данный поединок. Это может стать его большим моментом. Апрель – это слишком рано. Уже на следующей неделе начнется март. Они не будут готовы. В лучшем случае бой состоится в мае", – сказал Уоррен Queensberry Promotions.

Александр Усик / Фото: matchroomboxing

Ранее мы сообщали, что бой Усик – Джойс назначен WBO и вот-вот будет выставлен на торги. На кону поединка будет стоять звание временного чемпиона.

А победитель дуэли Усика и Джойса имеет право сойтись с лучшим в бою Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри. Причем, на это отводят полгода, иначе пояс WBO у Фьюри или же Джошуа заберут.

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На прошлой неделе Усик поздравил Ломаченко с днем рождения оригинальным фото. Смотрите, как Александр и Василий отдыхали в бассейне:

Ломаченко и Усик отдыхают в бассейне