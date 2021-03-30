Кого выбирают звезды спорта: фото красотки, променявшей бейсболиста на футболиста

Девушка очень популярна в соцсетях

Instagram модель и звезда Tik Tiok Дженна Берман любит спорт. Точнее, красотка любит спортсменов, поэтому выбирает себе бойфрендов среди профессиональных игроков.

Недавно у нее был роман с бейсболистом Джеком Флаэрти, а буквально на днях девушку заметили в компании звезды американского футбола Ника Босы.

Очаровательная блондинка имеет почти 270 тысяч подписчиков в Instagram, где она регулярно выкладывает откровенные фото.

Реклама

Читайте также: