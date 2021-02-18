Коленом в челюсть: эффектный нокаут спустя 25 секунд боя

Эффектным нокаутом завершился поединок между Санжаром Тажуевым и Русланом Калиевым на турнире Bushido Qazaqstan FC: Grand Prix 77 kg в Казахстане. Уже на 25-й секунде первого раунда Тажуев загнал соперника в угол, а затем ударом в прыжке коленом вырубил Калиева.

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Калиев практически в бессознательном состоянии поплыл вниз по канатам, а Тажуев бросился его добивать, но его остановил рефери.

Ранее мы писали об эффектном нокауте в боксе после серии ударов в голову. Скорее всего, рефери ошибся, позволив продолжить бой после нокдауна.

А перед этим боец победил после удара локтем с разворота- такого нокаута вы еще не видели. Джихад Юнусов вырубил Леонардо Лимбергера с одного удара.

Также мы сообщали, что боец чуть не проглотил язык после нокаута: жуткое видео из смешанных единоборств. Поединок мог бы завершиться трагически.