Версія українською
$ 27,9
33,64

Коленом в челюсть: эффектный нокаут спустя 25 секунд боя

18 февраля, 20:50

Александр Трикиша

После такого удара придется долго отходить

Эффектным нокаутом завершился поединок между Санжаром Тажуевым и Русланом Калиевым на турнире Bushido Qazaqstan FC: Grand Prix 77 kg в Казахстане. Уже на 25-й секунде первого раунда Тажуев загнал соперника в угол, а затем ударом в прыжке коленом вырубил Калиева.

Читайте также: Онлайн матча "Маккаби" – "Шахтер"

Калиев практически в бессознательном состоянии поплыл вниз по канатам, а Тажуев бросился его добивать, но его остановил рефери.

Ранее мы писали об эффектном нокауте в боксе после серии ударов в голову. Скорее всего, рефери ошибся, позволив продолжить бой после нокдауна.

А перед этим боец победил после удара локтем с разворота- такого нокаута вы еще не видели. Джихад Юнусов вырубил Леонардо Лимбергера с одного удара.

Также мы сообщали, что боец чуть не проглотил язык после нокаута: жуткое видео из смешанных единоборств. Поединок мог бы завершиться трагически.

Новости на эту же тему:

Красавица из UFC выстрелила в себя: смотрите, что с ней произошло Красотка из смешанных единоборств сверкнула на пляже бездонным декольте Подпольные бои в тюрьме: убийца-спортсмен рассказал, как это происходит Быстро все на пляж! Там Пейдж Ванзант в откровенном купальнике
нокаут смешанные единоборства видео нокаута

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Сплошной бардак: Полякова показала квартиру в Киеве
Новое открытие: пчелы против КОВИД. Вот это поворот!
Як зрозуміти, що ви непомітно перехворіли на коронавірус