Колос не сумел одолеть Минай в первом матче воскресенья в УПЛ

Сегодня проходят еще три матча украинской Премьер-лиги. Напомним расписание трансляций и результаты 20-го тура УПЛ. В первой встрече дня, которая прошла на ужгородском стадионе "Авангард", местный Минай и Колос мячей не забивали.

Гости из Ковалевки имели несколько хороших шансов повести в счете еще до перерыва. Опытный форвард Владимир Лысенко сначала пробил мяч головой в штангу после навеса справа. А вскоре бывший игрок Металлиста, Олимпика, Десны не сумел переиграть вратаря хозяев Андрея Поповича в ближнем бою. Могли подарить Колосу победу Денис Антюх и Вадим Милько, но не сложилось. Смотрите самые интересные моменты первого тайма.

Узнавайте, где смотреть матчи Ворскла – Шахтер и Александрия – Динамо.

Во второй половине матча уже аутсайдер оживился и попытался завоевать три очка. Старались Антон Шиндер и Анатолий Нуриев, ближе к финальному свистку на поле вышел Артем Милевский. Однако в итоге хотя бы на один гол соперники не наиграли – три удара в створ на двоих и 0:0. Вашему вниманию – моменты второго тайма.

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Подопечные Руслана Костышина не смогли обойти Ворсклу и остались на шестой позиции. Минай, как и прежде, занимает предпоследнее место, но сравнялся со Львовом по очкам.

Накануне Десна обыграла Олимпик, а Калитвинцев-младший приблизил отца к отставке.