Колядки у капитана "Динамо": супруга Сидорчука показала домашнее видео

Сергей и Анна поздравили всех с Рождеством стихотворением на украинском языке

Многие наши спортсмены вместе с другими православными христианами празднуют Рождество. Семья полузащитника киевского "Динамо" Сергея Сидорчука поделилась трогательными фото и видео на Святвечер. Напомним, футболист недавно отдыхал на Мальдивах, а жена капитана "Динамо" поразила стойкой на голове.

Теперь Сергей и Анна в вышиванках поздравили всех с Рождеством совместным исполнением стихотворения.

Также Анна показала видео, как к ним приходили поздравлять. Сначала скромный крестник.

Анна Сидорчук – крестная мама Видео: Instagram

К слову, семьи Сидорчуков и футболиста "Шахтера" Сергея Кривцова не просто дружат, а еще – и кумовья.

А позже уже сам Сергей принял дома целую компанию ребят, которые исполнили колядки.

Сергей Сидорчук пускает колядников

Ранее Сидорчук растрогал снимком с детьми на Мальдивах.

Напомним, в чемпионате Украины сейчас зимняя пауза. После первого круга "Динамо" опережает "Шахтер" на одно очко. Обе украинские команды на евроарене продолжат борьбу в Лиге Европы.

Смотрите, как Сергей бил по воротам в матче "Динамо" – "Ювентус":