Команда Милевского пробивает дно: клуб Артема уничтожили в Александрии

Звездный экс-динамовец со скамейки наблюдал, как его "Минай" проиграл 0:3 и закрепился на последнем месте

Команда Артема Милевского "Минай", перед 15-м туром находившаяся на дне турнирной таблицы украинской Премьер-лиги, решила это дно "пробить".

В субботнем поединке УПЛ "Минай" на выезде потерпел сокрушительное поражение от "Александрии", уступив ей с "сухим" счетом 0:3.

Ворота команды Милевского поразили Лучкевич (40-я минута), Бондаренко (52-я) и Вантух (57-я).

При этом Артем Милевский весь матч против "Александрии" просидел на скамейке запасных – тренер закарпатцев Василий Кобин не выпустил свою звезду даже на замену.

Смотрите все голы "Александрии" в ворота "Миная"

1:0 – Лучкевич

2:0 – Бондаренко

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3:0 – Вантух

Артем Милевский / Фото: Instagram

Ранее мы писали, что Милевский принялся ударно лайкать фото своей бывшей. А у нее – любовь с Вано.

Также мы рассказывали, что Милевский повздорил с фолловером после предыдущего поражения от "Львова". Подписчик упрекнул Артема в излишне веселом настроении, на что футболист отреагировал: "Не надо печалиться, клоун!"