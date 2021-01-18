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Команду Бекхэма возглавил тренер женской сборной. Посоветовала Виктория?

18 января, 21:35

Александр Трикиша

Команда звездного футболиста готовится ко второму сезону в MLS

Фил Невилл стал главным тренером клуба Дэвида Бекхэма "Интер Майами". Об этом сообщается на официальном сайте клуба MLS. До этого бывший игрок "Манчестер Юнайтед" возглавлял женскую сборную Англии и привел команду к четвертому месту на чемпионате мира 2019 года.

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Невилл и Бекхэм являются выпускниками академии "МЮ" и несколько лет выступали под руководством Алекса Фергюсона. К слову, Невилл входил в тренерский штаб "Красных дьяволов" при Дэвиде Мойесе, а также ассистировал своему брату Гари в "Валенсии".

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В 2020 году "Интер" провел дебютный сезон в MLS и завершил сезон в плей-офф квалификации, уступив "Нэшвиллу".

В межсезонье команда Бекхэма усилилась экс-форвардом "Реала", "Наполи" и "Ювентуса" Гонсало Игуаином, а также еще одним бывшим игроком "Ювентуса" Блезом Матьюиди. Француз станет первым действующим чемпионом мира, кто сыграет в MLS.

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Дэвид Бекхэм MLS Интер Майами Фил Невилл

Источник: Сегодня|Спорт

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