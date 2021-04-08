Команды из Донецка и Киев сразятся за золото УХЛ. Смотрите, как Донбасс дожал Днепр

В пятом матче полуфинальной серии УХЛ Донбасс в Дружковке дожал херсонский Днепр 7:2 и дальше поборется за "золото" сезона. Сегодня донецкая команда добыла четвертую победу над "щуками", взяла серию 4:1 и в финале чемпионата Украины сойдется с киевской командой. Ранее Сокол уничтожил чемпиона и стал первым финалистом УХЛ.

Донбасс – Днепр / Фото: ХК "Донбасс"

На 3-й минуте матча хозяева вышли вперед благодаря голу Виталия Карамнова, который один в один переиграл голкипера Днепра. В первом периоде Донбасс владел преимуществом и перебросал соперника 12:5, но больше не забивал. Зато во втором периоде в воротах херсонцев отличились Кобелев, Пангелов-Юлдашев, Лялька, Милехин и Сигарев. Два последних гола форварды дончан забрасывали уже Петрову, сменившему Хомутова после 4-й шайбы.

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В третьем периоде Ратушному удалось пробить Трифонова броском от синей линии, открыв счет голам херсонцев. На 53-й минуте в ворота Донбасса был назначен штрафной бросок, однако Панасенко переиграть голкипера хозяев не удалось. А на последних минутах матча команды обменялись голами: сначала Кобелев оформил дубль в матче, а спустя минуту Швецов забросил вторую шайбу "щук" в игре. Это был дебютный поединок Павла Микульчика во главе дончан.

Финальная серия плей-офф чемпионата УХЛ будет сыграна до 4 побед одной из команд. Соперником Донбасса стал киевский Сокол. Поединки состоятся 16, 18, 21 и 23 апреля, а в случае надобности, команды проведут матчи 26, 28 и 30 апреля. Серия стартует в Дружковке.

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