Кому достанется пояс Хабиба? Назван состав чемпионского боя

Президент UFC Дана Уайт назвал бойцов, которые подерутся за титул Хабиба Нурмагомедова. Чемпион осенью завершил карьеру. Вакантный титул разыграют Дастин Порье и Майкл Чендлер.

Сегодня на "Бойцовском острове" Порье и Чендлер провели свои бои в рамках турнира UFC 257. Майкл в первом раунде нокаутировал представителя Новой Зеландии Дэна Хукера.

А вот Дастин стал героем настоящей сенсации. Порье нокаутировал Конора Макгрегора. Поединок завершился во втором раунде. Конор уступил нокаутом впервые в карьере.

После поединка Конор Макгрегор сделал громкое заявление: "Я вернусь!"