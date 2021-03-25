Кому же верить: у сборной Украины нашли трех лучших игроков матча с Францией по разным версиям

Вчера поздно вечером подопечные Андрея Шевченко начали свой путь на "мундиаль"-2022: сборная Украины сыграла вничью с Францией. И пусть нашим повезло отыграться после рикошета, заслуг украинцев это не умаляет.

После финального свистка эксперты начали определять лучших игроков матча в Сен-Дени. Интересно, что мнения относительно того, кому же отдать пальму первенства в составе "сине-желтых", разошлись. Статистики сайтов WhoScored и SofaScore лучшим назвали Николая Матвиенко.

А вот ресурс InStat больше всего оценил продуктивность Александра Караваева, выдав ему 323 балла. Напомним, защитник "Динамо" отдал передачу под голевой удар Сергею Сидорчуку. Ближе других партнеров к нему в рейтинге расположились Николай Шапаренко (316) и Сидорчук (303). Скромнее всех выглядел форвард Роман Яремчук (231): ему выдали даже меньше, чем вышедшим на замену Мораесу и Коваленко.

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Свое голосование в Украине провели и среди болельщиков. Здесь же победил полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко, набравший 31% голосов, пишет xsport. Своими версиями фаны начали делиться еще во время матча.

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Тем временем, Шовковский оставил загадочное сообщение в сетях после игры Франция – Украина.

Смотрите лучшие моменты поединка на "Стад де Франс":