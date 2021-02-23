Байдена призвали к бойкоту Игр-2022: конфликт США и Китая затронул Олимпиаду-2022

США могут бойкотировать зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине. К такому решительному шагу призывает свежеиспеченного президента Соединенных Штатов Джо Байдена член палаты представителей Джон Кэтко, направив открытое письмо главе государства. Причина – неприемлемые действий властей Китая в отношении уйгуров.

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"Действия, которые предпринимает Коммунистическая партия Китая, противоречат ценностям как США, так и их союзников по всему миру. Участие в Олимпийских играх, проводимых в стране, которая открыто осуществляет геноцид, не только подрывает эти общие ценности, но и бросает тень на обещания, данные всем тем, кто стремится к свободному и справедливому обществу", — отмечается в письме к президенту.

Зимняя Олимпиада-2022 в Пекине / Фото: Reuters

Отметим, что Синьцзян-Уйгурский автономный район окончательно перешел под власть Китая в 1955 году. Уйгуры, исповедующие ислам, долгое время боролись за независимость. Многие уйгуры до сих пор выражают желание отделиться от КНР и создать независимое исламское государство.

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А в августе 2018 года представители ООН заявили: в их распоряжение поступили объективные данные о том, что в исправительных лагерях СУАР могут противозаконно содержаться до 1 млн уйгуров. В итоге верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет предложила отправить наблюдателей в этот регион, выразив обеспокоенность по поводу якобы сложившейся там сложной ситуации.

Олимпиада-2022 в Пекине / Фото: Reuters

Власти Китая сначала опровергали информацию о создании лагерей в Синьцзяне, но в конце 2018 года подтвердили, что в регионе функционируют "центры образования и профессиональной подготовки". В них содержатся "попавшие под влияние идей терроризма и экстремизма лица", которых обучают китайскому языку, основам письма, повышению коммуникативных навыков, основам законодательства КНР.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

Напомним, что на Олимпийских играх Россию будут называть словом из трех букв.