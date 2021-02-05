Коноплянка зажигал в Турции и принес "Шахтеру" победу на финише сборов

Украинский полузащитник заставил забить соперника, а потом отличился сам

Сегодня утром донецкий "Шахтер" провел заключительный спарринг на зимних сборах в Турции. Перед вылетом домой команда Луиша Каштру переиграла "Борац" из Боснии и Герцеговины – 2:0. Ранее мы сообщали, что "Шахтер" поможет Хорватии преодолеть последствия землетрясения.

Счет в матче был открыт на 39-й минуте после автогола Милоевича, а простреливал в чужую штрафную Евгений Коноплянка. А через две минуты уже сам Коноплянка удвоил преимущество "горняков". На 76-й минуте Механович после передачи Дуяковича забил мяч в ворота донецкой команды, но судья зафиксировал офсайд у боснийца.

"Шахтер" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Матч с "Борацем" стал седьмым для "Шахтера" за время зимнего межсезонья. На первом сборе "горняки" сыграли вничью с "Лехом" (1:1), "Лудогорцем" (2:2) и разгромили "Силекс" (4:1). После нескольких выходных подопечные Луиша Каштру вернулись в Турцию и уже успели сыграть с "Црвеной Звездой" (0:0), "Мариуполем" (2:2) и "Слованом" (0:1).

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После этой встречи дончане возвращаются в Украину, где продолжат подготовку к возобновлению сезона и поединкам против "Маккаби" в 1/16 финала Лиги Европы. Они пройдут 18 и 25 февраля.

Ранее стало известно, что в отеле "Шахтера" Гай Ричи снимает фильм с Джейсоном Стэйтемом.

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