Конор Макгрегор – Дастин Порье: онлайн грандиозной рубки на Бойцовском острове

Бой Конора Макгрегора и Дастина Порье – одно из самых ярких событий января в спорте. Легенда смешанных единоборств возвращается в октагон спустя ровно год после стремительной победы над Серроне (40 секунд).

Битва Конора и Порье – главное событие вечера UFC 257, который проходит на "Бойцовском острове" в Абу-Даби. Время начала главного боя – около 07:00 утра в воскресенье.

Конор Макгрегор – Дастин Порье

Бойцы уже встречались ранее. В 2014 году Конор победил, потратив на это всего 106 секунд.

32-летний ирландец Конор Макгрегор по прозвищу "Печально известный" – бывший чемпион UFC в двух весовых категориях и легенда этого спорта. Именно Конор стал локомотивом развития смешанных единоборств, а бойцы стали получать гонорары с шестью нулями. В активе Макгрегора 26 боев: 22 победы и 4 поражения.

Американец Дастин Порье по прозвищу "Бриллиант" – ровесник Конора, он – бывший чемпион UFC в легком весе. В ММА провел 33 поединка: 26 побед, 6 поражений и 1 бой был признан не состоявшимся.

ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ. Конор – фаворит поединка. Коэффициент на победу Макгрегора составляет 1.32, а ставку на победу Дастина Порье можно сделать с котировкой 3.74.

Вероятность победы бойцов по котировкам букмекеров: Макгрегор 74%, Порье 26%.

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Если говорить о длительности поединка (запланировано 5 раундов), то аналитики прогнозируют такие расклады: "тотал" раундов больше 1,5 и меньше 2,5. Это означает, что, по мнению экспертов, бой завершится досрочно во втором раунде.

РАСПИСАНИЕ БОЕВ UFC 257. Перед поединком Конора и Порье зрители смогут увидеть десяток боев, из них три будут женские.

02:00 старт ранних предварительных боев

Ник Лентц – Мовсар Евлоев

Амир Альбази – Жалгас Жумагулов

03:00 старт предварительных боев

Халил Раунтри – Марчин Прахнио

Джулианна Пенья – Сара Макманн

Брэд Таварес – Антонио Карлос Джуниор

Арман Царукян – Мэтт Фревола

05:00 старт основного карда

Марина Родригес – Аманда Рибас

Эндрю Санчез – Махмуд Мурадов

Джессика Ай – Джоанн Калдервуд

Дэн Хукер – Майкл Чендлер

Дастин Порье – Конор Макгрегор

ГДЕ СМОТРЕТЬ БОЙ. Поединок в прямом эфире покажет канал Setanta Sports Ukraine. Смотреть онлайн можно:

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