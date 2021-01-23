Конор – Порье: расписание трансляций боя в Украине

Любители UFC могут смотреть, читать и слушать первый большой бой года

Уже этой ночью в UFC пройдет большой бой с участием бывшего чемпиона в двух весах ирландца Конора Макгрегора и американца Дастина Порье. Спустя семь лет после первой встречи бойцов зрителей ждет зрелищный реванш на "Бойцовском острове" в Абу-Даби. Конор Макгрегор – Дастин Порье онлайн уже доступен на нашем сайте.

У вас есть три три варианта следить за главным поединком шоу в Украине. Первое – читать онлайн-трансляцию боя Конор Макгрегор – Дастин Порье на нашем сайте со всеми самыми интересными подробностями, фото и видео. Также вы можете слушать трансляцию из Абу-Даби на нашем YouTube-канале и смотреть в прямом эфире турнир UFC 257 на сервисе OLL.TV.

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Начало трансляции события в воскресенье, 24 января – в 5:00 по киевскому времени. Поединок Макгрегор – Порье должен стартовать ориентировочно в 7 утра.

Взвешивание и дуэль взглядов перед боем Макгрегор – Порье

Напомним, в 2014 году соперники уже дрались в октагоне. Тот бой продлился 106 секунд и завершился нокаутом от Макгрегора.

"Мне нравится Дастин. Я считаю, что он хороший боец, даже великий. Но все еще уровнем ниже меня. Я вырублю Порье за 60 секунд", – говорит сейчас Макгрегор.

"В первом бою сражение даже не началось. Теперь я хочу, чтобы мы оба истекали кровью, чтобы оба сразу же начали наносить ущерб друг другу. Так мы и поймем, кто лучше, как боец", – отвечает Порье.

Дастин Порье и Конор Макгрегор / Фото: UFC

Напомним, что на кону в предстоящем сражении нет чемпионского пояса, но победитель станет главным претендентом на титульный поединок в легкой весовой категории. Накануне Макгрегор пожертвовал Порье полмиллиона, тот ему – банку соуса.

Марина Мороз о Коноре Макгрегоре

Все подробности в спецтеме Бой Макгрегор – Порье.