Конору Макгрегору приставили нож к горлу

Бывший чемпион UFC пережил острые ощущения во время визита к знаменитому мяснику в Дубае

Знаменитый повар Нусрет Гекче по прозвищу "Парень с солью" опубликовал на своей странице в Instagram видео, на котором показал, как в Дубае подает бывшему чемпиону UFC в двух весовых категориях Конору Макгрегору свой знаменитый золотой стейк.

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Шеф по традиции эффектно нарезал мясо, а вот право посолить его доверил Конору. При этом первый кусочек мяса Гекче лично отправил в рот Макгрегору, что называется, приставив нож к горлу спортсмена.

"Он обожает мой золотой стейк", – подписал видео Нусрет

Напомним, что Гекче владеет популярной сетью стейк-хаусов Nusr-Et, а его техника приготовления и выдержки мяса стала интернет-мемом. Среди клиентов турецкого шефа и президент ФИФА Джанни Инфантино.

С января 2017 года Гекче стал широко известен благодаря серии вирусных видеороликов, в которых ловко режет мясо и необычным способом посыпает солью: подняв щепотку в воздух на уровень предплечья, уронить крупные кристаллы соли с кончиков пальцев на локоть, чтобы оттуда они соскользнули на блюдо.

Захаживают в заведения популярного мясника футболист "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк, певец Андреа Бочелли и еще масса звезд из разных сфер. С удовольствием бывал и легендарный аргентинский футболист Диего Марадона.

Кстати, недавно в гости к известному турецкому мяснику в Дубае заглянула и украинская гимнастка Анна Ризатдинова.