Контролируемый хаос: анонс матча Реал – Ливерпуль

Повторение киевского финала Лиги чемпионов-2018. Тогда победителем стала мадридская команда, но через год "мерсисайдцы" также взяли свое. Сегодня Реал и Ливерпуль встретятся в 1/4 финала Лиги чемпионов.

На предыдущей стадии "сливочные" прошли Аталанту, продемонстрировав интересную игру с точки зрения тактики, которую окрестили как "контролируемый хаос". Уже два месяца или 11 матчей кряду коллектив Зинедина Зидана не проигрывает, выиграв четыре последних противостояния.

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У Реала снова немало кадровых потерь, главная из которых – травма Серхио Рамоса, также в лазарете пребывают Эден Азар, Дани Карвахаль, а участие Феде Вальверде под вопросом. Мадридцы дома весьма неплохо играют против англичан – 8 побед, 6 ничьих и 3 поражения. А вот общая статистика встреч у "галактикос" с Ливерпулем – безничейная и паритетная – по три победы за каждой.

Команда Юргена Клоппа, кажется, постепенно выходит из кризиса, выиграв три матча подряд, да еще и без пропущенных голов. Последний факт важен в контексте того, что ситуация со здоровьем защитников лучше не стала – ван Дейк, Гомес и Матип травмированы, как и Хендерсон, и Ориги. На предыдущей стадии "мерсисайдцы" уверенно прошли РБ Лейпциг. Испанские вояжи обычно даются Ливерпулю непросто – 7 побед, 5 ничьих и 7 поражений.

Думаю, будет результативный футбол – обе команды забьют и ТБ 2,5.