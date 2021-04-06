Королевский подарок! Свитолина поразилась поступку Монфиса

На днях лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина объявила, что согласилась выйти замуж за Гаэля Монфиса. Темнокожий француз продолжает ухаживать за одесситкой. Уже известна цена кольца, с которым Монфис звал Свитолину замуж. А сегодня девушка похвасталась еще одним дорогим подарком.

Пятая ракетка планеты на своей страничке в Instagram показала шикарное авто. "Гаэль балует меня, как королеву", – написала Элина прямо на фото.

На днях Свитолина и Монфис отпраздновали Пасху в горах. Молодые проводят время вместе после выступления украинки в Майами, где она дошла до полуфинала. Еще недавно они делали паузу в отношениях, а теперь все так резко изменилось. Встречаются они с 2019 года.

Элина Свитолина и Гаэль Монфис / Фото: Instagram Реклама

Пока что теннисисты продолжают романтическую поездку, но уже вскоре наша прима приедет на родину. 16-17 апреля в Черноморске сборная Украины сыграет против Японии в матче Кубка Билли Джин Кинг.

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Смотрите, как Элина и Гаэль пели по дороге в горы:

Монфис поет со Свитолиной в машине