"Короля футбола" обокрали: "Барселона" приписала Месси новый рекорд

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси установил очередной рекорд. Благодаря дублю в ворота "Реал Сосьедад" аргентинец довел количество своих голов за каталонский клуб до 700: 663 в официальных матчах и 37 в товарищеских матчах.

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При этом, 467 мячей Месси забил в чемпионатах Испании и теперь он делит лидерство в списке лучших бомбардиров всех времен в одной лиге с "Королем футбола" бразильцем Пеле, сообщается на официальном сайте "Барселоны". Правда, позже эти слова исчезли из новости на сайте клуба, а в новой версии Лионеля назвали уже единоличным рекордсменом. Ждем ответ от бразильских СМИ.

Недавно Месси забил 644-й мяч за "Барселону" и побил достижение Пеле по голам за один клуб. Правда, в Бразилии сообщили, что рекорд Лионеля Месси по голам за один клуб – ненастоящий. Нужно учитывать голы "Короля футбола" в товарищеских матчах, где он наколотил еще 448 голов.

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В ТОП-лигах Европы лучшие бомбардиры всех времен являются Джимми Гривз (Англия, 357 голов), Герд Мюллер (Германия, 365), Сильвио Пиола (Италия, 274) и Делио Оннис (Франция, 299). К слову, в Украине лидерство делят между собой Максим Шацких и Сергей Ребров (123).

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