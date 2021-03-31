Коронавирус косит игроков киевского клуба, в том числе лидера сборной Украины

Сергей Павлов не поехал с командой на четвертьфинальный матч Кубка страны

В украинском спорте также началась третья волна коронавируса. И в одном из столичных баскетбольных клубов уже трое зараженных. Так, плановое тестирование перед матчем Кубка Украины выявило три случая COVID-19 в Киев-Баскете.

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Положительные результаты тестов в киевской команде получили форвард сборной Украины Сергей Павлов, ассистент главного тренера команды Артем Слипенчук и врач-массажист Сергей Гумела. Как сообщает Киев-Баскет, все трое уже находятся на самоизоляции, тогда как команда отправилась на кубковый матч в Черкассы без них.

Сергей Павлов / Фото: Официальный сайт БК "Киев-Баскет" Реклама

Отметим, что в 1/4 финала Кубка Украины Киев-Баскет сегодня встретится с Запорожьем.

Ранее первый украинский клуб вакцинировался от COVID-19 всем составом. Баскетболистов предупредили о последствиях прививки.

Мы также рассказывали, что звезду украинского баскетбола приняли в Зал славы. Олимпийский чемпион-1988, экс-игрок НБА и бывший президент Федерации баскетбола Украины Александр Волков введен в Зал славы ФИБА.