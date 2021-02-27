Коронавирус принес победу украинскому клубу над победителем Лиги чемпионов

"Мотор" теперь занимает четвертое место в своей группе

Европейская гандбольная федерация вынесла решение о матче Лиги чемпионов между "Мотором" и "Килем", который должен был пройти 10 февраля 2021 года. После изучения всех обстоятельств отмены встречи немецкой команде присудили техническое поражение 0:10, сообщил сайт ЕГФ.

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Напомним, что сначала матч украинской и немецкой команд был перенесен на неопределенное время из-за вспышки коронавируса в составе "Киля" – действующего победителя Лиги чемпионов. Перед игрой с запорожцами у нескольких игроков "зебр" обнаружили COVID-19, после чего вся команда была помещена на карантин.

"Мотор" / Фото: ГК "Мотор" Реклама

Первый матч между командами состоялся 4 февраля. Тогда сильнее оказался немецкий клуб, сыграв со счетом 34:23. После технической победы "Мотор" обошел "Киль" в турнирной таблице своей группы и занимает теперь 4-е место.

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