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Коронавирус в "Баварии" перед финалом ЧМ: минус Мюллер

11 февраля, 12:38

Любомир Луканюк

Результат теста пришел в день матча

Сегодня в Катаре финал клубного чемпионата мира по футболу. Трофей разыграют немецкая "Бавария" и мексиканский "Тигрес". Начало – в 20:00. Мы ведем онлайн-трансляцию матча "Бавария" – "Тигрес".

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А за несколько часов до встречи стало известно, что немецкому клубу не поможет форвард Томас Мюллер. Тест Мюллера на коронавирус дал положительный результат, сообщает Goal. Анализ был взят 10 февраля после тренировки.

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Напомним, в 1/2 финала клубного чемпионата мира "Бавария" обыграла 2:0 египетский "Аль-Ахли" благодаря дублю Роберта Левандовски.

В свою очередь, "Тигрес" на пути в финал неожиданно одолел бразильский "Палмейрас" 1:0. Победу мексиканцам принес гол экс-игрока сборной Франции Андре-Пьера Жиньяка. Интересно, что никогда еще представитель Северной Америки не выступал в финале клубного мундиаля.

"Бавария" является действующим победителем Лиги чемпионов:

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