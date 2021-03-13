Костыли вместо Киева: лидер "Ромы" не сыграет в ответном матче с "Шахтером"

Генрих Мхитарян выбыл из строя на три недели

Один из лучших бомбардиров "Ромы" экс-полузащитник "Шахтера" Генрих Мхитарян точно не сыграет в ответном матче 1/8 Лиги Европы против "горняков", который состоится 18 марта в Киеве на НСК "Олимпийский".

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Капитан сборной Армении был заменен в первом тайме поединка этих команд в Риме 11 марта, когда "Рома" обыграла "Шахтер" 3:0.

Теперь стали известны результаты медобследования Мхитаряна. Как сообщает Vnews.am, из-за травмы голени Генрих пропустит около трех недель.

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Генрих Мхитарян / Фото: REUTERS

Кстати, как отмечает Corriere dello Sport, накануне вечером Мхитарян на базе "Ромы" передвигался на костылях.

Посмотрим, сыграет ли отсутствие одного из лидеров "Ромы" на руку "Шахтеру". Как заявил молодой полузащитник "горняков" Георгий Судаков, 0:3 в Риме – еще не конец: "У нас есть менталитет победителей и все надеются на ответный матч".