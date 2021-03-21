Коваленко дебютировал за "Аталанту" с символического выхода на замену

Виктор Коваленко, в феврале перешедший из "Шахтера" в "Аталанту", сегодня дебютировал в составе бергамасков. Бывший "горняк" на 87-й минуте выездного матча против "Вероны" заменил своего соотечественника Руслана Малиновского, и, с учетом компенсированного времени, провел на поле семь минут.
"Аталанта" обыграла "Верону" 2:0. Коваленко результативными действиями отличиться не успел, а вот Малиновский стал лучшим игроком матча, реализовав пенальти, назначенный после его же углового и игры рукой игроком "Вероны". Также Руслан отдал голевой пас на Сапату, который перед перерывом удвоил преимущество "Аталанты".
Обзор матча "Верона" – "Аталанта" (0:2)
Ранее Руслан Малиновский рассказал, что помогает в адаптации Виктору Коваленко. "Но он очень самостоятельный парень, во многих случаях, где я мог ему помочь, он сам все решал. Это в плюс ему. Очень важно, приезжая в другую страну, другой чемпионат, не замыкаться в себе, не стесняться. Он пытается разговаривать по-итальянски с ребятами, как бы это смешно ни звучало. Но он старается, это очень важно".
"Сейчас Витя проводит больше времени на кровати, чем в общении со мной. Его так нагрузили, потому что нужно выполнить определенный объем работы, чтобы быть с командой на одном уровне в плане кондиций", – отмечал Малиновский
Смотрите, как Коваленко забивал за "Шахтер"
Новости на эту же тему:Коваленко рассказал, что ему мешает дебютировать в "Аталанте" и когда выйдет на поле "Интер" обыграл "Аталанту" Малиновского и Коваленко: обзор матча "Как бы это смешно ни звучало": Малиновский рассказал, как Коваленко загрузили в "Аталанте" Победа на последней минуте! "Аталанта" Малиновского и Коваленко обыграла аутсайдера