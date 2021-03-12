Коваленко рассказал, что ему мешает дебютировать в "Аталанте" и когда выйдет на поле

Бывший футболист "Шахтера" Виктор Коваленко продолжает акклиматизацию в "Аталанте". Полузащитник сборной Украины находится в Бергамо уже больше месяца, но пока что не сыграл за команду. О своих первых неделях в итальянском клубе Виктор поведал в интервью сайту "Команда №1".

Ранее Малиновский рассказал, как Коваленко загрузили в "Аталанте".

В частности, уроженец Херсонской области выделил сложности на новом месте:

"Мешает языковой барьер, в настоящий момент усиленно учу итальянский. Тяжело общаться, хоть футбольные аспекты я понимаю. Знание языка очень важно в Италии. Начал его изучение как только узнал, что перехожу в "Аталанту". Ну и, конечно, Руслан Малиновский очень сильно помогает.

Для того чтобы играть, условия созданы идеальные. Все зависит только от меня, от моей работы. Хотя я понимал, что к новой жизни и к новым требованиям привыкну не сразу. Сейчас мне намного легче, ведь попал в команду, где все настроены друг к другу очень доброжелательно".