Версія українською
$ 27,75
33,17

Коваленко рассказал, что ему мешает дебютировать в "Аталанте" и когда выйдет на поле

12 марта, 19:32

Андрей Фоменко

Украинский полузащитник изучает итальянский язык и тактику нового тренера

Бывший футболист "Шахтера" Виктор Коваленко продолжает акклиматизацию в "Аталанте". Полузащитник сборной Украины находится в Бергамо уже больше месяца, но пока что не сыграл за команду. О своих первых неделях в итальянском клубе Виктор поведал в интервью сайту "Команда №1".

Ранее Малиновский рассказал, как Коваленко загрузили в "Аталанте".

В частности, уроженец Херсонской области выделил сложности на новом месте:

"Мешает языковой барьер, в настоящий момент усиленно учу итальянский. Тяжело общаться, хоть футбольные аспекты я понимаю. Знание языка очень важно в Италии. Начал его изучение как только узнал, что перехожу в "Аталанту". Ну и, конечно, Руслан Малиновский очень сильно помогает.

Для того чтобы играть, условия созданы идеальные. Все зависит только от меня, от моей работы. Хотя я понимал, что к новой жизни и к новым требованиям привыкну не сразу. Сейчас мне намного легче, ведь попал в команду, где все настроены друг к другу очень доброжелательно".

Виктор Коваленко и Руслан Малиновский в Бергамо / Фото: Instagram

Также Коваленко коснулся и особенностей "Аталанты":

"Тактика Гасперини в целом мне понятна. Поначалу были нюансы, но сейчас я уже понимаю, кто куда бежит и открывается. И кто потом кого прессингует. Тренер нечасто, но разговаривает со мной. Когда у меня было небольшое повреждение, Мистер подходил, подбадривал. На тренировках действую в центре поля — на своем привычном месте. Надеюсь, дебютирую в скором времени".

На днях "Интер" обыграл "Аталанту" Малиновского и Коваленко.

Смотрите, как "Аталанта" разгромила "Кротоне" в Серии А:

Новости на эту же тему:
интервью футбол акклиматизация Аталанта Руслан Малиновский Виктор Коваленко

Реклама

Новости партнеров

"Толстая" Королева шокировала видом в бикини
Ученые назвали 3 признака незаметно перенесенного человеком Covid
Известный российский певец госпитализирован в тяжелом состоянии