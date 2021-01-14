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Ковалев попался на допинге. Он должен был драться в России, но неожиданно бой перенесли в США

14 января, 23:25

Александр Трикиша

Бой россиянина против Меликузиева оказался под угрозой срыва

Бывший чемпион мира россиянин Сергей Ковалев получил положительный допинг-тест. Как сообщает boxingscene, в пробе боксера от 30 декабря обнаружен синтетический тестостерон. Команда Ковалева не соглашается с результатами тестирования и будет требовать вскрытия пробы "Б".

Его поединок против Бектемира Меликузиева (30 января), вероятно, будет отменен. Интересно, что бой Ковалева должен был возглавить вечер бокса в Москве, однако недавно был перенесен в Калифорнию из-за ухудшившейся ситуации с коронавирусом в России. Возможно, Ковалев надеялся, что на родине запрещенные препараты не будут обнаружены, учитывая репутацию России с ее допинговыми скандалами.

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Ранее мы писали, что российскому чемпиону мира по боксу дали срок за сексуальное домогательство. Пострадала и собака. Знаменитый Сергей Ковалев приставал к женщине и "попал" на 650 тысяч долларов.

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бокс допинг Сергей Ковалев

Источник: Сегодня|Спорт

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