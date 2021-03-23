"Краматорск" одолел "Днепр" на старте плей-офф УХЛ

В чемпионате Украины по хоккею начались матчи на выбывание

Во вторник в отечественном хоккейном первенстве стартовала третья серия плей-офф. Первый матч 1/4 финала провели "Краматорск" и херсонский "Днепр". Накануне "Кременчук" разгромил "Белый Барс", а "Сокол" – "Мариуполь".

В регулярном чемпионате "Краматорск" и "Днепр" оказались соседями по турнирной таблице, заняв четвертое и пятое места. Неудивительно, что матч между ними оказался самым напряженным по сравнению с другими парами. Все решилось в третьем периоде.

В середине последней 20-минутки Эдуард Гринь удачно сыграл на добивании. А когда гости из Херсона пошли на финальный штурм и заменили вратаря на полевого игрока, Подзиньш забросил шайбу в пустые ворота – 2:0. Смотрите обзор матча.

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В среду вторые игры четвертьфинала проведут "Белый Барс" – "Кременчуг" и "Мариуполь – "Сокол".

А тем временем, экс-игроки "Белого Барса" Александр Буняк и Дмитрий Андрощук перешли со льда на асфальт и показали технику катания на роликах.

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