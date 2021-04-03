Красавица-дзюдоистка похвасталась именным вином

В честь украинки Дарьи Белодед выпускают напиток в Грузии

Приятный сюрприз получила чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед. 20-летней украинской спорстменке-красавице презентовали вино с ее изображением. Кстати, на днях Белодед в красном платье распустила волосы.

Подарком девушка похвасталась на своей страничке в Instagram.

На этикетке бутылки – изображение Даши в кимоно и скромная подпись "Королева дзюдо". С другой стороны – грузинский и украинский флаги с утверждением. что этот напиток изготовлен специально для Дарьи Белодед.

Девушка в долгу не осталась и поблагодарила своих грузинских друзей.

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Правда, неизвестно, когда Белодед сможет попробовать преподношение, ведь сейчас она активно тренируется и готовится к Олимпийским играм. Все-таки после трех поражений в последнее время ее позиции несколько пошатнулись, и украинке придется восстанавливать свой авторитет.

Дарья Белодед / Фото: Instagram

Ранее блестящая дзюдоистка предстала в новом наряде – Белодед любит экспериментировать.

Смотрите, как Даша показывала свою еду:

Дзюдоистка Дарья Белодед показала еду