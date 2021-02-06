Красотка из UFC дебютировала в кулачных боях с поражения: видео боя

Главная красотка смешанных единоборств Пейдж Ванзант неудачно дебютировала в лиге кулачных боев Bare Knuckle FC. По итогам пяти раундов (по две минуты) Пейдж единогласным судейским решением проиграла Бритен Харт – трижды по 49:46.
Смотрите видео потасовки Ванзант и Харт перед боем
Ванзант настолько была раздосадована поражением, что покинула ринг сразу после оглашения победителя. А ведь веселье только начиналось. Во время интервью Харт на ринг поднялась неизвестная девушка и устроила потасовку с победительницей, а та в ответ вылила ей на голову бутылку воды.
Ванзант в ММА провела 13 боев – 8 побед и 5 поражений. Однако сегодня сказалось отсутствие опыта в боксе. У Харт 2 победы при 2 поражениях.
Пейдж, помимо выступлений в смешанных единоборствах, заработала любовь фанатов благодаря голым снимкам во время карантина. Девушка чуть ли же ежедневно выкладывала в сеть фото ню.
Новости на эту же тему:Последний раз посмотрите на это красивое лицо: сегодня ночью секс-символ UFC будут жестко избивать Девушки устроили драку на дуэли взглядов перед кулачным боем Секс-символ UFC будет разбивать лица соперников кулаками, а тренировалась с украинкой Любительница голых фото показала свои самые залайканные снимки: вас удивит победитель