Красотка-легкоатлетка Бех показала свои формы и рождественский стол

Знаменитая прыгунья в длину отмечает праздник в кругу семьи

Призерка чемпионата мира по легкой атлетике Марина Бех-Романчук продолжает делиться в соцсетях некоторыми подробностями своей жизни. Несмотря на то, что Новый год едва начался, спортсменка уже высказывает нетерпение в ожидании соревнований. Свое желание выйти на стадион девушка подтвердила очередным притягательным фото, на котором продемонстрировала формы своего спортивного тела. Напомним, Марина Бех – лучшая спортсменка Украины 2020 года по версии журналистов.

"Остановите ее", – в восторге пишут под кадрами подписчики.

Также Марина Бех-Романчук похвасталась праздничным столом и пожелала всем счастливого Рождества.

Ранее сексуальная легкоатлетка Бех показала необычные фото с Нового года.

В Украине зимний сезон в залах открывается уже 9 января. В легкоатлетическом манеже в Киеве проведут традиционные "Рождественские старты". Так что у Марины появится возможность проверить свои силы в соревновательном режиме.

Смотрите, как на днях Бех-Романчук показала на тренировке "вид сверху":

Марина Бех-Романчук на тренировке 4 января 2021 г. Видео: Instagram