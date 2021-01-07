Красотка-легкоатлетка Бех показала свои формы и рождественский стол

Призерка чемпионата мира по легкой атлетике Марина Бех-Романчук продолжает делиться в соцсетях некоторыми подробностями своей жизни. Несмотря на то, что Новый год едва начался, спортсменка уже высказывает нетерпение в ожидании соревнований. Свое желание выйти на стадион девушка подтвердила очередным притягательным фото, на котором продемонстрировала формы своего спортивного тела. Напомним, Марина Бех – лучшая спортсменка Украины 2020 года по версии журналистов.
"Остановите ее", – в восторге пишут под кадрами подписчики.
Также Марина Бех-Романчук похвасталась праздничным столом и пожелала всем счастливого Рождества.
Ранее сексуальная легкоатлетка Бех показала необычные фото с Нового года.
В Украине зимний сезон в залах открывается уже 9 января. В легкоатлетическом манеже в Киеве проведут традиционные "Рождественские старты". Так что у Марины появится возможность проверить свои силы в соревновательном режиме.
Смотрите, как на днях Бех-Романчук показала на тренировке "вид сверху":
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