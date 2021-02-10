Красотка на взлете. Жена основного форварда сборной Украины прокатилась над Дубаем

Если основной форвард сборной Украины по футболу Роман Яремчук продолжает пребывать в плену у своего бельгийского клуба "Гента", упрямо отказывающегося отпускать его в "Рому", то супруга нападающего Кристина сполна наслаждается свободой передвижения даже в нынешние коронавирусные времена.
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Сегодня красотка Кристина Яремчук поделилась в Instagram очередным фото из Дубая, где она прокатилась на вертолете над визитной карточкой Эмиратов – знаменитым искусственным островом Палм-Джумейра.
- "Что за крошка!"
- "Красотка!"
- "Звезда!" – пишут в комментариях под этим фото фолловеры Кристины Яремчук
И вправду, на взлетно-посадочной площадке украинских цветов девушка похожа на звезду Голливуда – как минимум!
Смотрите больше ярких фото Кристины Яремчук
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Напомним, что летом 2019 года Роман Яремчук стал отцом. Жена Кристина подарила украинскому "буйволу" (прозвище футболистов "Гента") сына. Рожала она в одной из киевских клиник, где цены на роды стартуют с 68 688 грн.
Смотрите, как забивает Роман Яремчук
Новости на эту же тему:"Динамо" заработает круглую сумму на продаже "Гентом" Романа Яремчука Признание форварда сборной Украины: "С моими пожеланиями в "Генте" не считаются" Жена украинского форварда в купальнике прислонилась к пальме. Даже муж пустил слюни "Гент" не собирается отпускать Романа Яремчука зимой. Как же так?