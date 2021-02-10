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Красотка на взлете. Жена основного форварда сборной Украины прокатилась над Дубаем

10 февраля, 14:29

Олег Люлька

Кристина Яремчук как всегда на высоте!

Если основной форвард сборной Украины по футболу Роман Яремчук продолжает пребывать в плену у своего бельгийского клуба "Гента", упрямо отказывающегося отпускать его в "Рому", то супруга нападающего Кристина сполна наслаждается свободой передвижения даже в нынешние коронавирусные времена.

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Сегодня красотка Кристина Яремчук поделилась в Instagram очередным фото из Дубая, где она прокатилась на вертолете над визитной карточкой Эмиратов – знаменитым искусственным островом Палм-Джумейра.

И вправду, на взлетно-посадочной площадке украинских цветов девушка похожа на звезду Голливуда – как минимум!

Смотрите больше ярких фото Кристины Яремчук

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Напомним, что летом 2019 года Роман Яремчук стал отцом. Жена Кристина подарила украинскому "буйволу" (прозвище футболистов "Гента") сына. Рожала она в одной из киевских клиник, где цены на роды стартуют с 68 688 грн.

Смотрите, как забивает Роман Яремчук

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Дубай Роман Яремчук WAGs Кристина Яремчук

Источник: Сегодня|Спорт

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