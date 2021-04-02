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Красотка с финала Лиги чемпионов опробовала электрошокер на собственных ягодицах

2 апреля, 18:59

Александр Трикиша

Необычное развлечение красоток в купальниках

Блондинка с финала Лиги чемпионов Кинси Волански поделилась любопытным видео на своей странице в Instagram. Девушка проиграла спор и вынуждена была на себе проверить, как работает электрошокер.

Подружка Кинси Кэйси Бунстра выступила в роли ассистента и нанесла разряд электрошокером прямо в ягодицу. От неожиданности Волански упала на колени, но с гордостью выдержала испытание.

Kinsey (@kinsey)

Больше фото Кинси Волански

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девушка WAGs Кинси Волански

Источник: Сегодня|Спорт

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