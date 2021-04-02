Красотка с финала Лиги чемпионов опробовала электрошокер на собственных ягодицах

Блондинка с финала Лиги чемпионов Кинси Волански поделилась любопытным видео на своей странице в Instagram. Девушка проиграла спор и вынуждена была на себе проверить, как работает электрошокер.
Подружка Кинси Кэйси Бунстра выступила в роли ассистента и нанесла разряд электрошокером прямо в ягодицу. От неожиданности Волански упала на колени, но с гордостью выдержала испытание.
Больше фото Кинси Волански
Читайте также:
- Экзотическая красотка из Бразилии бросила футболиста ради карьеры: смотрите, какая потеря
- Горячий поцелуй и пышная грудь: бывшая спортсменка кокетничает в Сети
- Секс-символ UFC завлекает на собственный сайт эротическим видео
- Есть за что взять! Жена Малиновского отреагировала на реплику по поводу своей фигуры
- Ведьма с сочным бюстом: секс-бомба казахстанского спорта пережила критические месяцы
Новости на эту же тему:Экзотическая красотка из Бразилии бросила футболиста ради карьеры: смотрите, какая потеря Горячий поцелуй и пышная грудь: бывшая спортсменка кокетничает в Сети Секс-символ UFC завлекает на собственный сайт эротическим видео Звезда смешанных единоборств показала себя полностью обнаженной