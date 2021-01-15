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Красотка шантажировала футболиста интимным видео, а затем использовала для личных утех

15 января, 22:35

Александр Трикиша

Девушка надеялась сохранить копию видео для личной коллекции

Модель из Instagram Элизабет Руис прославилась тем, что требовала от игрока "Денвер Бронкос" Фона Миллера 2,5 миллиона долларов за уничтожение интимной записи, хотя сама красотка опровергала обвинения. Тем не менее, спортсмен подал в суд на девушку с требованием запретить ей публиковать видео и выиграл дело. Суд не только заблокировал публикацию видео, но и обязал Элизабет удалить его, чем очень расстроил.

В одном из интервью девушка признавалась, что никогда не собиралась шантажировать Миллера, а видео хранила для "утех в одиночестве". "Я владею 50 процентами прав на него, и это просто несправедливо. Я уже выполнила запрет на его публикацию, копирование и показ кому-либо, но я хочу сохранить свою копию", – жаловалась тогда Элизабет.

Яркие кадры Элизабет Руис в Instagram:

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