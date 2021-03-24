"Кременчук" вышел в полуфинал УХЛ, "Сокол" и "Мариуполь" определят счастливчика в третьем матче

Сегодня состоялись еще два матча плей-офф Украинской хоккейной лиги. Действующий чемпион страны "Кременчук" во второй раз обыграл "Белый Барс" и вышел в полуфинал плей-офф серии.

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После разгромной победы 11:4 в предыдущем матче хоккеисты из Кременчуга на этот раз ограничились всего лишь четырьмя заброшенными шайбами.

"Белый Барс" – "Кременчук" – 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)

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А вот во второй сегодняшней паре борьба только начинается. "Мариуполь" взял у "Сокола" реванш за поражение в первой встрече и сохранил шансы на выход в следующий раунд. Судьба путевки в полуфинал решится в третьей игре, которая состоится в Киеве 26 марта

"Мариуполь" – "Сокол" – 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)