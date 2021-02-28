Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории. Во второй раз с начала года

Нападающий Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории футбола, несмотря на то, что в январе Роналду уже становился лучшим бомбардиром. Как сообщает IFFHS, португалец побил рекорд "Короля футбола" Пеле. В расчет брались только мячи, забитые в официальных матчах.

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Во вчерашнем матче "Верона" – "Ювентус" Роналду забил 766-й гол в карьере. Пеле стал рекордсменом мира 29 июня 1975 года, когда забил 2 гола за "Нью-Йорк Космос". Тогда он достиг отметки в 730 голов и превзошел достижение Ференца Пушкаша. После этого Пеле отыграл еще два года и закончил карьеру в 1977 году с 765 голами. Пеле владел рекордом результативности голов 45 лет и 243 дня – почти половина века!

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Интересно, что в других источниках лучшим бомбардиром в истории указывают Йозефа Бицана, на счету которого 805 мячей. Хотя как раз рекорд Бицана Роналду побил в конце января, когда забил 760-й мяч. А еще есть Ромарио, который забил, по разным данным, то ли 748, то ли 772 мяча.

Смотрите видео рекордного мяча Роналду: