Кроссворд. Яркие события и люди в вопросах и ответах

Начало января – лучшее время, чтобы подвести итоги ушедшего года. Сделаем это и мы, но в весьма оригинальной форме. В виде кроссворда.
Вспоминайте яркие события и героев 2020 года. Если что-то забыли, ищите подсказки на нашем сайте!
Читайте также:
- Рейтинг. Самые популярные украинские спортсмены в Instagram
- Луческу в "Динамо", Ломаченко – в ауте: самые невероятные события сумасшедшего 2020 года в гифках
- Огненный чат звезд украинского спорта 1 января. Если бы он существовал
Правильные ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Хэмилтон, 5. Мораес, 7. Милевский, 9. Нурмагомедов, 11. Барселона, 12. Скалолазание, 13. Ливерпуль, 14. Бубка, 16. Ковалевка, 17. Бавария.
По вертикали: 1. Новиков, 2. Малиновский, 4. Макгрегор, 6. Харлан, 8. Луческу, 10. Болельщики, 11. Белодед, 13. Ломаченко, 15. Швейцария.
Новости на эту же тему: