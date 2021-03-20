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Кровавое месиво в кулачных боях: ринг залило кровью, а на бойцах не было живого места

20 марта, 14:46

Александр Трикиша

Спорт для настоящих мужчин

Поединок между Леонардо Гарсией и Джо Элмором стал украшением турнира по кулачным боям BKFC 16. Бойцы выдали невероятную рубку, а победителя удалось определить лишь судейским решением после изнурительных пяти раундов.

При этом, бойцы настолько не жалели друг друга, что весь ринг залили кровью, а после завершения поединка на них было страшно смотреть.

Отметим, что Гарсия выиграл бой со счетами 49-46, 50-45 и 50-45. Для него это был первый поединок с 2019 года.

Ранее мы писали о скандальном нокауте в боксе: боксер напал на соперника со спины, когда тот направлялся в свой угол.

Ранее мы писали о невероятном нокауте: боксер даже не понял, что его вырубили. Один удар решил исход поединка.

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Кулачные бои

Источник: Сегодня|Спорт

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