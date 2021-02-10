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Кровавое месиво в Москве: лицо бойца превратили в "отбивную"

10 февраля, 23:32

Александр Трикиша

Рефери долго не решался останавливать избиение

Один из поединков турнира по смешанным единоборствам Eagle Fighting Championship 33 в Москве, где также боец с вертухи впечатал соперника в стену, превратился в кровавый триллер. Руслан Яманбаев победил Сеймура Рзаева нокаутом во втором раунде, превратив лицо соперника в кровавое месиво.

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За полторы минуты до конца второго раунда Яманбаев смял соперника под собой и принялся добивать кулаками, а затем перешел на удары локтями. Несколько мощных тычков прошли сквозь защиту Рзаева и белый канвас вокруг бойцов начало заливать кровью.

Больше всего удивляет поведение рефери, который все это время ходил вокруг и со спокойным лицом наблюдал, как голова Сеймура превращается в "отбивную". Он остановил бой только когда Рзаев уже практически не защищался.

Ранее мы писали, что боец задушил соперника до конвульсий из-за грязного поступка. Вместо приветствия Сагар Кашьяп набросился на Шивама Кумара и стал душить.

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Источник: Сегодня|Спорт

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