Кровавый матч: как зажигалка сожгла "волков"

Сегодня в Киеве "Шахтер" принимает "Рому" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Накануне власти запретили посещение зрителями НСК "Олимпийский".

Смотрите стрим матча "Шахтер" – "Рома":

А мы вспомним о другом противостоянии итальянского клуба с украинским. В Лиге чемпионов-2004/2005 "Рома" попала в одну группу с "Динамо". Поединок в Риме открывал групповой этап.

Матч складывался хорошо для киевского клуба. На 29-й минуте Горан Гавранчич шикарным ударом со штрафного открыл счет. А сразу после свистка на перерыв Филипп Мексес ударил Мариса Верпаковскиса и получил красную карточку.

Реклама

Фанаты "волков" взорвались в негодовании и в главного арбитра Андреса Фриска полетели разные предметы. Зажигалка (есть версия, что монета) попала в голову. Залитый кровью рефери покинул поле и затем принял решение не продолжать игру из-за того, что на стадионе не придерживаются меры безопасности.

Контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА присудил "Роме" техническое поражение и обязал клуб провести два матча без зрителей.