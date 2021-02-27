Крылов – Анкалаев: где и когда смотреть украинско-российскую битву в UFC

В ночь с субботы на воскресенье в Лас-Вегасе пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC FIGHT NIGHT 186, в главном поединке которого Жаирзиньо Розенструйк будет противостоять Сирилу Гейну.

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А в андеркарте выступит скандальный украинец Никита Крылов по прозвищу "Шахтер". Уроженец Красного Луча встретится с россиянином Магомедом Анкалаевым.

Статистика и сравнение Крылов – Анкалаев:

Крылов одержал в MMA 27 побед и потерпел семь поражений. Предыдущий бой он проводил против Джонни Уокера в марте 2020 года и тогда одержал победу судейским решением. Его оппонент Анкалаев имеет в активе 14 побед и одно поражение в MMA. В предыдущем поединке в октябре 2020 года он нокаутировал Иона Куцелабу уже в первом раунде.

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Где смотреть бой Крылов – Анкалаев:

Турнир UFC Fight Night 186 начнется в 01:00 по киевскому времени с предварительных боев. Основной кард стартует в 03:00. Бой Крылова начнется не ранее 4 часов утра по Киеву. Трансляция турнира пройдет на канале Setanta Ukraine, который доступен с помощью сервиса OLL.TV.

Файткард UFC Fight Night 186: