Кто победит в дерби Мадрида? Версия комментатора Кирилла Круторогова

Сегодня в Испании будет сыгран один из центральных поединков чемпионата – мадридское дерби. Свой прогноз на игру дал футбольный комментатор Кирилл Круторогов.

"Атлетико" – "Реал" смотреть онлайн трансляцию

"Атлетико" Мадрид – "Реал" Мадрид

Ла Лига, 7 марта, воскресенье, в 17:15, Мегого

"Матрасники" не лучшим образом провели последние пару недель. Сыграли вничью с "Леванте" (1:1), а затем проиграли им (0:2) в чемпионате, уступили "Челси" в Лиге чемпионов (0:1) и обыграли "Вильярреал" (2:0). Только благодаря не лучшей форме конкурентов их преимущество в борьбе за чемпионство никак не изменилось – "Атлетико" первое с отрывом от "Барселоны" и "Реала" на 5 очков и игрой в запасе.

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Интересно, что команда Симеоне не побеждала в десяти последних дерби Мадрида, проиграв за этот период четырежды. Из-за травм им не помогут Хименес и Карраско, остальные в строю.

"Атлетико" – "Реал": где смотреть трансляцию матча

"Реал" не проигрывает в шести матчах всех турниров, но ничьей с "Реал Сосьедад" (1:1) прервал четырехматчевую победную серию без пропущенных голов. На выезде в рамках Примеры команда Зидана не проигрывала восемь матчей кряду. Их лазарет немного опустел, но все еще тренерский штаб "сливочных" не рассчитывает на Рамоса, Милитао, Карвахаля, Азара и Мариано Диаса.

ПРОГНОЗ. Феерии ждать не стоит, команды настроятся на тонкое тактическое противостояние. Думаю, голов в первом тайме не будет. "Реал" никак не устроит ничья, они должны настраиваться только на победу для сокращения отставания. Также можно попробовать "Атлетико" не проиграет и "тотал" меньше 2,5 голов.