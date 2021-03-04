Кто секс-символ украинского спорта: Бех или Левченко

В эти дни в польском городе Торунь проходит чемпионат Европы по легкой атлетике в помещении, который привлекает внимание не только болельщиков, но и всех ценителей красоты. Ведь за медали на этих соревнованиях борются очаровательные Марина Бех-Романчук и Юлия Левченко.

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Юлия Левченко и Марина Бех-Романчук / Фото: Instagram

Кто же все-таки из них главный секс-символ украинского спорта?

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Кто главный секс-символ украинского спорта Марина Бех-Романчук Юлия Левченко

Напомним, Марина Бех-Романчук – серебряная призерка чемпионата мира-2019 в прыжках в длину. 25-летняя брюнетка из села Морозов Хмельницкой области замужем за пловцом Михаилом Романчуком.

Марина Бех-Романчук Видео: Instagram

Юлии Левченко – 23 года. Блондинка из города Бахмут Донецкой области – серебряная призерка чемпионата мира-2017 в прыжках в высоту. Не замужем. Но уже много лет состоит в отношениях с бегуном на средние дистанции Юрием Кищенко.

Юлия Левченко, дефиле в купальнике

Смотрите яркие фото Марины Бех-Романчук

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Смотрите яркие фото Юлии Левченко

Ранее мы писали, что Марина Бех-Романчук получила шикарный подарок на Валентина и расплатилась на кухне.

В свою очередь, Юлия Левченко прокатилась на самом длинном троллее Украины и покорила Говерлу.