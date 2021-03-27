"Кто-то улетит в брутальный нокаут": кровавые прогнозы на бой Поветкин – Уайт

По мнению букмекеров и специалистов, реванш не продлится все 12 раундов

В прошлом году супертяжи Александр Поветкин и Диллиан Уайт боксировали в "Бойцовском саду", а сегодня будет "битва на скале" в Гибралтаре. Промоутер Эдди Хирн умеет находить интересные места для поединков. И он надеется, что реванш россиянина и британца наделает шуму. Онлайн Поветкин – Уайт смотрите на нашем сайте со всеми самыми интересными подробностями.

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Аналитики букмекерских контор считают фаворитом реванша Диллиана Уайта – на победу британца можно поставить с кэффициентом 1.25. А вот на выигрыш россиянина Александра Поветкина – 3.75. Ничью в этом бою практически не рассматривают – 26.00.

Александр Поветкин, Эдди Хирн и Диллиан Уайт / Фото: matchroomboxing

Если говорить конкретнее, то самой вероятной является победа Уайт техническим нокаутом – коэффициент на нее 2.37, обычным нокаутом – 4.50, решением судей – 6.00. Поветкин победит по судейских запискам – 21.0, техническим нокаутом – 6.00, нокаутом – 9.00.

Александр Поветкин – Диллиан Уайт / Фото: matchroomboxing

"Этот бой подходит как Поветкину, так и Уайту. Вы можете спорить об этом, но всегда есть "за" и "против". В любом случае, это будет жесточайший поединок, по итогам которого кто-то улетит в брутальный нокаут. Здесь не будет победы по очкам. Надеюсь, все завершится в нашу пользу", – дал прогноз BoxingScene промоутер Уайта Эдди Хирн.

Напомним, что в августе 2020 года в Великобритании Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде и завоевал временный титул WBC.

А нокаут в бою Поветкин – Уайт был признан лучшим в 2020 году.

Поветкин – Уайт. Лучший нокаут-2020 Видео: WBC

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