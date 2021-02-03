Кто возьмет Селезнева бить рекорд Шацких: пока есть два варианта

На серьезном распутье оказался бывший футболист сборной Украины Евгений Селезнев. На днях "Колос" отчислил Селезнева за нарушение режима, хотя сам он не признался, что именно случилось. Впрочем, 35-летний уроженец Макеевки не теряет надежды побить голевой рекорд в чемпионатах страны Максима Шацих.

Telegram-канал "Динамо Киев Inside" утверждает, что Женя очень хочет продолжить играть в УПЛ:

"Селезнев так просто не сдается. Он бредит идеей обойти в голевом реестре Шацких и Реброва. Заканчивать карьеру не собирается. Других вариантов, кроме как в УПЛ, не рассматривает. С точки зрения удобства и комфорта напрашивается вариант с "киевским" клубом Гельзина. Разговор такой состоялся. И хотя нынешний тренер "Олимпика" Климовский сыграл на опережение, заявив что нынешнего Селезнева в команде видеть не хотел бы, все может поменяться волею Гельзина. Его команде, глядя на ситуацию с Шахабом, позарез требуется подобный "Таран". Другой вариант для Селезнева – винниковский "Рух", его друга Козловского. Но там есть нюанс – Григорий полгода назад затаил на него обиду, когда дончанин не сдержал слово вернуться в УПЛ именно в Винники. Теперь будет сложнее. Но Козловский – отходчивый".

Сейчас у форварда на счету 116 голов в ЧУ, до достижения Шацких – еще восемь точных ударов. За полгода до окончания второго круга забить их для Селезнева – из разряда фантастики. Ведь лучшие бомбардиры первой части сезона, Шахаб и Цыганков, отличились по восемь раз. Евгений же за первый круг реализовал пять пенальти. С игры забивать у него не получается.

Евгений Селезнев в матче против "Днепра-1" / Фото: Официальный сайт СК "Днепр-1"

Напомним, тренер московского "Динамо" встречался с Селезневым и предупредил журналиста.

Вряд ли какая-то команда с амбициями захочет нарушать атмосферу в раздевалке и брать проблемного Селезнева. Скромные же клубы забивают мало, так что нападающему придется стараться еще хотя бы год. Выдержит ли его организм и сможет ли он показать силу воли, уйдя в "завязку" – большой вопрос. Осталось найти клуб, который ему доверится.

Похоже, что "Рух" был бы приемлемым вариантом для всех, ведь львовяне на нынешнем этапе развития любят делать эффектные ходы. Ждем развития событий.

Вспомним, как ранее Женя забивал за "Днепр":