Кубок Дэвиса под Киевом: крах на глазах родителей и удивительный камбек Марченко

В этот уикенд под Киевом проходит матч 1-го раунда Кубка Дэвиса в Первой Мировой группе между сборными Украины и Израиля. 5 марта на корт выходили лучшие теннисисты нашей команды – Сергей Стаховский и Илья Марченко, однако счет пока 1:1. Ранее в этом году Стаховский пробился в основу Australian Open, но проиграл уже на старте.

Сергей Стаховский / Фото: Федерация тенниса Украины

Опытный Сергей Стаховский неожиданно уступил 387-й ракетке мира Эдану Лешему – 3:6, 6:3, 2:6. А матч продлился полтора часа. В первой партии украинец проиграл два гейма на своей подаче, а во втором сете сам оформил два брейка. В решающей партии Лешем вновь выполнил двойной брейк и удержал преимущество до конца поединка.

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"Всегда неприятно, когда проигрываешь на глазах у родителей, которые видят раз в год. К сожалению, это спорт, конечно, я не хотел проигрывать. Сегодня получился такой матч, когда случались провалы: было много ошибок, потом играл нормально, потом снова много ошибок… Не знаю, на что это можно списать, нет ничего, разве что на возраст", – цитирует Сергея BTU

Илья Марченко / Фото: Федерация тенниса Украины

Валидольный матч получился и у Ильи Марченко, но в нужный момент украинец собрался и обыграл Даниэля Цукермана – 1:6, 6:3, 6:2. На протяжении встречи Марченко выполнил 9 эйсов и допустил 5 двойных ошибок. Уступая по ходу второй партии 0:3, Илья переломил ход и выиграл до конца встречи 12 геймов из 14.

"При счете 0-3 я уже не верил, что смогу выиграть, но старался бороться. Думаю, он тоже знал, что я сам ничего не отдам, и немного зажался, это было видно. Тогда он и сделал пару ошибок, дал мне шансы и игра полностью перевернулась", – цитирует Марченко Суспільне

После двух одиночных матчей счет в противостоянии ничейный – 1:1. Встреча продолжится 6 марта. Первыми на корт выйдут участники парного поединка, начало – в 11.30. Украину представят Денис Молчанов и Даниил Калениченко.

Ранее Марченко выиграл трофей, прихлопнув бывшую первую ракетку мира.

А в прошлом году Марченко помог Украине вырвать победу у китайского Тайбэя в Кубке Дэвиса с невероятным камбэком.

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