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Куда им до Джимы! Украинские биатлонисты завалили спринт в Нове-Место

6 марта, 18:24

Олег Люлька

Пидручный стал 15-м, его партнеры по сборной – за пределами ТОП-30

Поддержать почин Юлии Джимы, добывшей в субботу "серебро" в спринте на этапе биатлонного Кубка мира в чешском Нове-Место, украинские мужчины не смогли.

Дмитрий Пидручный, допустив один промах, занял в мужском спринте 15-е место. Артем Тищенко финишировал 35-м, хотя и закрыл все десять мишеней. Остальные украинцы – еще дальше в итоговом протоколе.

Победил же француз Симон Дестье.

Кубок мира по биатлону. Нове-Место, Чехия

Спринт. Мужчины

Дмитрий Пидручный / Фото: biathlon.com.ua

Ранее мы писали, что украинских биатлонисток дисквалифицировали, а затем реабилитировали в эстафете. В итоге наши девчата отстояли четвертую позицию в Нове-Место.

Также мы рассказывали, что плакат со стриптизершей в комнате для смазки возмутил биатлонисток. Звездные спортсменки восстали против эротического контента в Чехии.

Смотрите, как Пидручному не повезло на ЧМ-2020

Дмитрий Пидручный упал на чемпионате мира 2020 в спринте

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