Куда им до Джимы! Украинские биатлонисты завалили спринт в Нове-Место

Поддержать почин Юлии Джимы, добывшей в субботу "серебро" в спринте на этапе биатлонного Кубка мира в чешском Нове-Место, украинские мужчины не смогли.
Дмитрий Пидручный, допустив один промах, занял в мужском спринте 15-е место. Артем Тищенко финишировал 35-м, хотя и закрыл все десять мишеней. Остальные украинцы – еще дальше в итоговом протоколе.
Победил же француз Симон Дестье.
Кубок мира по биатлону. Нове-Место, Чехия
Спринт. Мужчины
- 1. Симон Дестье (Франция) – 22.58,0 (0)
- 2. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 2,4 (0)
- 3. Арнд Пайффер (Германия) – 4,4 (0)
- 15. Дмитрий Пидручный (Украина) – 52,7 (1)
- 35. Артем Тищенко (Украина) – 1.26,5 (0)
- 44. Артем Прима (Украина) – 1.35,5 (1)
- 62. Богдан Цымбал (Украина) – 2.00,0 (2)
- 63. Антон Дудченко (Украина) – 2.00,3 (2)
Ранее мы писали, что украинских биатлонисток дисквалифицировали, а затем реабилитировали в эстафете. В итоге наши девчата отстояли четвертую позицию в Нове-Место.
Также мы рассказывали, что плакат со стриптизершей в комнате для смазки возмутил биатлонисток. Звездные спортсменки восстали против эротического контента в Чехии.
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